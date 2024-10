Värske uuring: mida suurem on maal ja linnas lindude liigirikkus, seda parem on seal inimeste vaimne tervis

Vaimse tervise andmeid linnuvaatlustega kõrvutades selgus, et mitmekesisema linnustikuga piirkonnas on inimese vaimne tervis parem. Saksamaal aastatel 2014–2019 läbiviidud uuringust selgus ka, et linnurikkus turgutab vaimu pigem väiksema sissetulekuga inimestel.

Joel Methorst kasutas rohkem kui 200 000 inimese (vanuses 19–74 aastat) vaimse tervise andmeid, mis koguti 18-st Saksamaa linnast ja maapiirkonnast. Uuringus osalenutel kontrolliti nii tervist kui neid ka küsitleti korduvalt, lisaks täitsid nad küsimustikke iseseisvalt. Sõltuvalt valimist analüüsiti vaimset tervist kas 176 000 või 125 000 inimesel, kellest enamik oli hea vaimse tervisega: 63%-l olid depressiooni näitajad minimaalsed, tõsised sümptomid vähem kui 1%-l.

Lisaks piirkonna linnustiku mitmekesisusele arvestas Methorst ka piirkonna elanike sotsiaalmajanduslikku olukorda. Kuna on teada, et jõukamal järjel olija pääseb reeglina loodusele (pargid, rohepiirkond) hõlpsamini ligi, kuna elab rohelisemas piirkonnas, on võimalik, et sissetulek võib mõjutada liigirikkuse ja vaimse tervise seost.

Linnustiku andmed koguti riiklikus harrastusteaduse projektis. Kõige rohkem vaadeldi jaanuaris ja mais, mil vähemalt ühe tunni jooksul loendasid vabatahtlikud kõik oma aialinnud (sarnane on Eesti Ornitoloogiaühingu korraldatav talvine aialinnuvaatlus). Kokku tehti üle kuue miljoni linnuvaatluse, iga aasta kohta keskmiselt üks miljon. Talvel nähti vaatluskorral keskmiselt 81 lindu, kevadel 71 ja linnuliike tuvastati 161.