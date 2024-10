Europoli küberkeskuse nõunik: varsti ei tee me enam reaalsusel ja võltsingul vahet

„See viib olukorrani, kus varsti ei saa enam keegi aru, mis on päris ja mis on võltsing. Oleme kuulnud palju kahtlase sisuga vigases keeles kirjutatud emailidest, kus sinu ülemus justkui kirjutab ja palub teha pangaülekande. Reaalsuses ei ole see ammu enam probleem ja lisaks saab AI toel juba täna luua hoopis kõrgema taseme süvavõltsinguid ning luua näiteks ka heli ja videot. Seega saab teha pettuse, kus inimene arvab, et tema päris ülemus helistab talle videokõnes, inimene kuuleb ja näeb teda. Siis on pettuse ohvriks mittelangemine palju raskem,“ sõnas Ferguson.

Tema sõnul ei ole see enam mingi tulevikumuusika, vaid sellised lahendused on juba täna kohal, mis suudavad sinu häält ja välimust virtuaalselt kloonida nii, et tavainimene ei tee sellel ja reaalsel maailmal vahet. See viib aga paratamatult olukorrani, kus inimesed ei saa enam aru, kas nad näevad reaalsust või võltsingut ning see on suurim väljakutse küberturbes täna – kuidas selliste olukordadega tegeleda.

Sotsiaalmeediast võib leida laias valikus videoid, kus on ilmselge, et need materjalid on tehisaru loodud. Samas võib kommentaaridest vaadata, et inimesed ei saa aru, et tegu ei ole reaalse maailmaga.

„Samuti võib ära unustada, et ma tunnen tehisintellekti loodud video ära selle järgi, et inimestel on imelikud sõrmed. See on ammu möödas ja sõrmedega hakkama saamine ei ole AI jaoks enam mingi probleem ja sellised tööriistad on meil olemas juba täna, seega võib vaid ette kujutada, milline on olukord mõne aasta pärast,“ ütles Ferguson.

Lisaks ohtudele annab tehisaru õnneks ka uusi võimalusi turvariskidega tegelemiseks. Näiteks saab selle abiga kiiremini sorteerida küberintsidentide vahel ja selgitada millised neist on prioriteetsemad ja millised on ehk valepositiivsed ehk millega ei pea üldse tegelema.

