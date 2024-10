Teadlaste Maa päästmise eksperimendid jätkuvad: Hera alustas teekonda asteroidile Dimorphos

SpaceX saatis edukalt ilmaruumi Euroopa Kosmoseagentuuri automaatjaama Hera, mis suundub asteroidile Dimorphos. Start toimus Florida Canaverali neemelt ja see on osa rahvusvahelisest DART-missioonist, mille eesmärk on uurida, kas ohtlikke asteroide on võimalik teisele orbiidile suunata, et ära hoida nende kokkupõrget Maaga. Dimorphost on juba varem NASA poolt kursilt kõrvale kallutatud ning nüüd peab sond välja selgitama, mis toimus asteroidiga pärast viimast kokkupõrget.

Hera peaks Dimorphoseni jõudma 2026. aasta detsembris, läbides enam kui 10 miljonit kilomeetrit. Dimorphos on 160 meetri läbimõõduga väike kaaslane, mis tiirleb suurema asteroidi Didymose ümber. Eelmine NASA katse tõestas, et asteroidide kursi muutmine on võimalik, kui nende teele satub ohtlik objekt. Eesmärk on uurida ka Dimorphose kraatri suurust ja sügavust, et mõista selle koostisosade, nagu kivi või liiv, füüsikalisi omadusi.

Teadlased loodavad, et nad suudavad tulevikus paremini tuvastada ja suunata ka teisi asteroide, mis võivad Maale läheneda. Kuigi lähitulevikus ei ähvarda Maad suurte asteroidide kokkupõrge, on oluline luua süsteem, mis aitaks vähendada potentsiaalset kahju. Teadlased rõhutavad, et katse eesmärk ei ole inimkonna päästmine, vaid võimalike kahjude minimeerimine.