Selgusid Nobeli keemiaauhinna laureaadid: võidu tõid tehisintellekt ja valkude uurimine

David Baker on 62-aastane keemik Washingtoni osariigi ülikoolist. Tema teadustöö hõlmab täiesti uute valkude loomist, kasutades selleks 20 erinevat aminohapet, mis on elu ehitusplokkideks. Demis Hassabis (48) ja John Jumper (39) on Google DeepMind’i teadlased, kes arendasid välja tehisintellekti mudeli nimega AlphaFold2. See mudel suudab ennustada valkude keerulisi struktuure, lahendades poole sajandi vanuse teadusprobleemi. AlphaFold2 on juba aidanud rohkem kui kahte miljonit teadlast 190 riigis, pakkudes näiteks võimalusi antibiootikumiresistentsuse mõistmiseks ja plastiku lagundamiseks mõeldud ensüümide arendamiseks. Google DeepMind’i asutas 2010. aastal Hassabis ja see sai tuntuks, kui nende loodud programm AlphaGo võitis professionaalset mängijat go mängus.