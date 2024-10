„Mõttekas oleks seda veel kahes kohas korrata.“ Kas Ukraina valmistub Kurski oblastist lahkuma?

6. augustil 2024 tungisid Ukraina üksused Kurski oblastisse. Augusti lõpus teatas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi, et Venemaa territooriumil on Ukraina sõjaväe kontrolli all sada asulat. Septembris alustas Vene armee piirkonnas vastupealetungi, 12. septembril teatas Venemaa kaitseministeerium kümne küla ja 16. septembril veel kahe küla tagasi vallutamisest.

Pärast seda on sõjategevuse intensiivsus Kurski oblasti piirialadel vähenenud. Ukrainas endas on Kurski oblast tekitanud vastakaid arvamusi, ka sõjaväelaste hulgas on neid, kes peavad seda mõttetuks ressursside raiskamiseks. Ukraina militaarekspert, globaalsete uuringute keskuse Strategija XXI turvaprogrammide direktor Pavlo Lakiitšuk ütles nädala algul Ukraina telekanalile Kiev24, et Ukraina on oma sõjalised ja poliitilised eesmärgid Kurski oblastis täitnud ning edaspidi polevat mõtet Sudža linna pärast võidelda.