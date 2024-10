Nobeli füüsikapreemia anti masinõppe edendamise eest John J. Hopfieldile ja Geoffrey E. Hintonile

Selle aasta Nobeli füüsikaauhind anti John J. Hopfieldile ja Geoffrey E. Hintonile põhjapanevate avastuste ja leiutiste eest, mis võimaldavad masinõpet tehisnärvivõrkude abil. Hopfield lõi struktuuri, mis suudab teavet salvestada ja taastada. Hinton leiutas meetodi, mis suudab iseseisvalt andmetes omadusi leida ning mis on muutunud tähtsaks suurte närvivõrkude jaoks, mida praegu kasutatakse. Masinõpe on olnud oluline teadusuuringute läbi viimisel, sealhulgas suurte andmehulkade sorteerimisel ja analüüsimisel. Nende teadlaste töö, mis kasutab füüsika tööriistu, on aidanud luua tänapäeva võimsa masinõppe aluseid.