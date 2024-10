Sõiduproov: Dacia lipulaevad Duster ja Jogger

Dacia Dusterist alustades: eelmiste mudelitega võrreldes on disainimuudatus olnud vägagi mastaapne. Märksa jõulisemad on nii kerejooned kui seda täiendavad lisamoodulid. Ja nagu märgitud, on nüüd Duster esimest korda saadaval ka hübriidmootoriga, mis annab nii kütuse kokkuhoidu kui kohatist elektrilist vaiksemast sõitu.

Ehitatud on Duster CMF-B platvormile ja selle põhimootorit toidab nüüd bensiin. Et kliirens on lausa 21 cm, siis kannatab selle autoga läbida mudaseid ja lumme mattunud teid, kuhu nii mõnegi teise mudeliga minna ei tihkaks. Auto lähenemis- ja väljumisnurgad on kuni 31° ees ja 36° taga.