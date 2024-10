Mudeliuuendus Nissanilt: X-Traili valikusse lisandus N-Trek

Nissan X-Treil on kahtlematult täna müügis olevatest autodest üks sobivamaid mudeleid kõigile, kes lisaks asfaldis vuramisele päris tihti ka loodusesse seiklema või asjalikke toimetusi tegema satuvad – maht, jõud ja veermik on just selleks loodud. Nüüd on see mudel saanud värskenduse, mis kannab nime N-Trek.