Kas sa tõesti ikka veel liisid autot? 7 põhjust, miks kohe liisingust loobuda

Tundub, et liisinguta saab hakkama vaid vana ja odava auto korral või kui oled miljonär. Isegi hea sissetuleku korral ei ole mõistlik välja osta uut või uueväärset autot. Võtame näiteks eestlaste seas ostetumaid linnamaasturid . Kui tahaks natuke kobedamat varustust ka, siis sellisel juhul algavad hinnad alles 40 tuhandest. Kuidas selliste hindade autoliisingust loobuda?

Tegelikult on vastus väga lihtne - pikaajaline autorent ! Kui hindad uusi (või vähemalt uueväärseid), tänapäevaseid ja hea varustustasemega autosid, siis pikaajaline autorent ehk täisteenusrent on igal juhul mõistlikum valik. Siin seitse põhjust, miks see nii on:

5. Ootamatutes olukordades aitab Mobire

Iga kuu sama kulu, unusta suured ja ootamatud arved

Igakuised kulud auto liisingusse võtmise korral on kütus ja liisingumakse. Ainult, et ups, unustasin - sel kuul on vaja teha kasko- ja liikluskindlustus. Oih, järgmisel kuul tuleb hooldus ja mitte see väike õlivahetuse suts vaid ikka mitmesajane laks. Oota - kas sel aastal pean uued talverehvid ostma? Mida, Euribor ka veel tõusis?

Lihtne on unustada, et auto omamisega kaasneb palju erinevaid kulusid, sest ootamatult suured arved „üllatavad“ autoomanikke ebaregulaarsete ajavahemike järel. Kui aastane kogukulu võrdselt kuude peale ära jaotada, siis polekski asi ju üldse hull, aga liisingu puhul see nii ju pole. Küll aga toimib just nii Mobire pikaajaline autorent. Sinu kuumakse on fikseeritud ning püsib muutumatuna kogu rendiperioodi. Kuumakset ei mõjuta hinnatõusud ega Euribor. Ka kõik muud kulud on fikseeritud kuumakse sees: kindlustus, hooldused, remondid, rehvivahetus, asendusauto jne.