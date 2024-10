VIDEO | „See näitab Venemaa tehnilist mahajäämust.“ Ekspert selgitab, mida on teada Ukraina kohal kaotatud ülisalajasest Vene droonist

5. oktoobril teatasid Ukraina allikad, et Kostjantõnivka juures õnnestus Ukraina armeel alla tulistada venelaste ründelennuk Su-25. Hiljem hakkasid Venemaa allikad aga väitma, et tegu oli hoopis Venemaa raske ründedrooniga S-70 Ohotnik. Venelased väidavad, et selle drooni hävitas Vene armee enda õhutõrje.