23andMe võib varsti pankrotti minna. Mis juhtub firma kogutud geneetiliste andmetega?

23andMe on olnud ülemaailmselt üks populaarseim firma, mis viib läbi geneetilisi teste inimeste päritolu tuvastamiseks. Protsess on üsna lihtne: esmalt saabub süljeproovi komplekt, siis saadetakse see firmale ja vaid 3-4 nädalat hiljem saabuvad tulemused meilile.

Teenusega liitumisel on umbes 80% 23andMe klientidest otsustanud, et nende geneetilisi andmeid võib analüüsida meditsiiniliste uuringute jaoks. „See määr on püsinud stabiilsena juba aastaid,“ lisas 23andMe pressiesindaja Andy Kill.

Ettevõttel on kokkulepe ravimifirmaga GlaxoSmithKline ehk GSK, mis võimaldab ravimitootjal kasutada tehnoloogiaettevõtte klientide andmeid uute haiguste ravimeetodite väljatöötamiseks.

Ettevõtte sõnul on kõik nende kogutud geneetilised andmed anonüümsed, mis tähendab, et GSK või mõni muu kolmas osapool ei saa proovi omanikku tuvastada. See aga tähendab, et kliendil on pea võimatu oma otsust - andmete kasutamist lubada - tagasi võtta.

Põhjust muretseda aga on. Eelmisel aastal tabas ettevõtet suur andmekaitserikkumine, mis tema sõnul mõjutas 6,9 miljonit kliendikontot, sealhulgas umbes 14 000 kliendikonto paroole.

Ja selle kuu alguses läksid 23andMe juhatus ja ettevõtte tegevjuht tülli. Pärast seda, kui tegevjuht Anne Wojcicki tegi ettepaneku osta ise kõik ettevõtte käibelolevad aktsiad ja viia ettevõte erasektorisse, lagunes suur osa juhatusest.

Wojcickile saadetud avalikus kirjas ütlesid juhatuse liikmed, et kuigi nad toetavad endiselt ettevõtte missiooni, ei saa nad Wojcickit toetada. Üks suurimaid kriitikaid ülemuse vastu oli tema suutmatus esitada plaani ettevõtte tuleviku kohta.

Septembris finantsregulaatoritele esitatud avalduses kirjutas Wojcicki, et on jätkuvalt pühendunud nende klientide privaatsusele ja lubadusele, mis tähendab, et ettevõtte reeglid, mis nõuavad nõusolekut DNA kasutamiseks teadusuuringuteks, jääksid kehtima. Samuti on klientidel võimalus oma andmed kustutada.

Analüütikute sõnul võib 23andMe juba järgmiseks aastaks tegevuse lõpetada, kui ei toimu pankrotimenetlust, mis võiks ettevõtte ümberstruktureerida.