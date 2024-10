Kahe miljardi aasta vanusest kivimist leiti elavad mikroobid

See on vanim seni avastatud näide elavate mikroobide leidmisest iidses kivimites. Uuringus osalenud töörühm kasutas kolme tüüpi tehnikat - infrapunaspektroskoopiat, elektronmikroskoopiat ja fluorestseerivat mikroskoopiat -, et kinnitada, kas mikroobid polnud hoopis kaevandamise ja uurimisprotsessi saaste põhjustatud.

Nende mikroobide uurimine võib aidata meil paremini mõista elu väga varajast evolutsiooni, samuti maavälise elu otsimist Marsilt tagasi toodud sarnase vanusega kivimiproovides.

„Me ei teadnud, kas 2 miljardi aasta vanused kivimid on eluvõimelised. Seni oli vanim geoloogiline kiht, milles elusaid mikroorganisme leitud oli, 100 miljoni aasta vanune ladestus ookeani põhja all,“ ütles uuringu juhtivautor ja Tokyo ülikooli teaduskooli dotsent Yohey Suzuki.

Kivimiproov võeti Bushveldi magmakivimikompleksist. See hõlmab ligikaudu 66 000 ruutkilomeetri suurust ala - mis on umbes Iirimaa suurus -, selle paksus varieerub kuni 9 km ulatuses ja see sisaldab mõningaid Maa rikkamaid maavarusid, sealhulgas umbes 70% maailma kaevandatud plaatina varudest.

Tänu sellele, kuidas see tekkis, ja tänu sellele, et selle deformatsioon või muutused on olnud minimaalsed, arvatakse, et kompleks on pakkunud iidsetele mikroobidele stabiilset elupaika, mis on säilinud kuni tänapäevani.

„Mind huvitab väga pinnalähedaste mikroobide olemasolu mitte ainult Maal, vaid ka võimalus leida neid teistelt planeetidelt,“ ütles Suzuki. „NASA Marsi liikur Perseverance peaks praegu tagasi tooma kivimeid, mis on sarnase vanusega kui need, mida me selles uuringus kasutasime.“