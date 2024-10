Nutiprillide varjukülg: tudengid kasutasid Meta prille, et inimesi reaalajas tuvastada ja nende kohta infot leida

Üks tudengitest, AnhPhu Nguyen, postitas video, näidates tehnoloogiat nimega I-XRAY praktikas. See kasutab Meta nutiprillide võimekust Instagrami videot otse üle kanda. Arvutiprogramm jälgib seejärel ülekannet ja kasutab tehisintellekti, et nägusid tuvastada. Need fotod kantakse siis avalikesse andmebaasidesse, et leida nende isikute nimesid, aadresse, telefoninumbreid ja isegi sugulasi. See info kantakse lõpuks tagasi mobiilirakenduse abil.

Oma eksperimendis kasutasid Nguyen ja Caine Ardayfio prille, et tuvastada enda klassikaaslase identiteete ja kontaktandmeid. Nad käisid ka avalikes paikades võõrastega rääkimas, kasutades leitud infot, et suhelda nendega nagu tuttavaga.

I-XRAY kasutab juba olemasolevaid tehnoloogiaid. Üks neist on näotuvastustehnoloogia PimEyes, mida igaüks kasutada saab. Mis on aga uus tudengite eksperimendi puhul, on et see kasutab kättesaadavat ja diskreetset seadet.

„Selle vahendi ehitamise eesmärk ei ole väärkasutamine ja me ei avalikusta seda,“ kirjutavad Nguyen ja Ardafiyo projekti selgitavas dokumendis. Nende eesmärk on tõsta teadlikkust sellest, et see kõik ei ole mingi düstoopiline tulevik, vaid on võimalik juba praegu olemasoleva tehnoloogiaga. Eelkõige märgivad nad, et I-XRAY on ainulaadne, sest suured keelemudelid (LLM) võimaldavad sel töötada automaatselt, luues seoseid nimede ja fotode vahel tohututest andmeallikatest.

Privaatsus on alati nutiprillide puhul suur probleem olnud. Google Glass ebaõnnestus algselt osaliselt, kuna avalikus ruumis hakati ilma nõusolekuta inimesi filmima. Tänapäevaste nutiprillide puhul on aga häiriv see, et need ei paista nii palju silma kui Google Glass.