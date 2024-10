Eksperdid tunnistavad: keerulised paroolid pole enam kõige turvalisemad

Aastaid on propageeritud väga keerulisi paroole, mis kombineerisid suur- ja väiketähti, numbreid ja sümboleid. Arvati, et selline keerukus raskendab paroolide äraarvamist või murdmist jõhkrate rünnakute abil.

Salasõnade tugevust mõõdetakse sageli entroopia abil, mis on ettearvamatuse mõõt. Teisisõnu on see võimalike kombinatsioonide arv, mida saab luua parooli tähemärke kasutades. Mida suurem on kombinatsioonide arv ehk entroopia, seda raskem on ründajatel salasõna murda.