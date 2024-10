ERIVÄELASE JUTUD | Renee Aluste: Rangerite koolis tahetakse, et nende peale karjutaks. See on ainuke asi, mis seal töötab

„Rangerite kool teeb sinust teistsuguse inimese, sa tuled sealt alandlikuna tagasi,“ selgitas Aluste rasket 100 päeva Floridas Rangerite koolis. Tegemist on ühe karmima koolitusega, kuhu sõdur saab vabatahtlikult minna. Kursuse läbimisprotsent on alla 50. Kogu ülesehitus on mõeldud simuleerima lahingolukorda, kus erinevaid võitleja ülesandeid tuleb täita pidevas une ja toidu defitsiidis, märjas ja külmas, ning ümbritsetuna kaaslastest, kelle stress on samuti laes.