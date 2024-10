Forte Ukraina salajasel harjutusväljal: siin katsetatakse mehitamata sõjamasinaid

Tootmises on ka suuremad kaugjuhitavad versioonid, need maksavad 3000 dollarit ja nende abil on vaenlase edenemise tõkestamiseks juba õhku lastud mitu silda. See suudab peale võtta korraga lausa 200 kilo lõhkeainet või mis iganes muud kandamit.

Ja siis on ukrainlastel olemas relvade kaugjuhtimise platvorm nimega Pernach – mõeldud kasutamiseks 100% eesliinil vahetus kontaktis vaenlasega. Demonstreerimiseks on sellele kinnitatud „ühelt naabrilt sõjasaagiks saadud kuulipilduja, mida nüüd tema enda tapmiseks kasutame“ – nagu ütles süsteemi demonstreerinud tootja esindaja.

Platvorm on varustatud kaameratega. See on mõeldud kasutamiseks õhudroonidelt ja on nende abil piloodi poolt juhitav kuni 5 km kauguselt. Masina saab näiteks paigutada metsasihile, see seal maskeerida ja panna vaenlase suunas tulistama, samas kui operaator ise on turvaliselt kaugel eemal varjendis.