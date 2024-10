Astronoomid avastasid eksoplaneedi, mis tiirleb Päikesele kõige lähemal asuva üksiku tähe ümber

Värskes teadusartiklis antakse teada, et astronoomid on avastanud eksoplaneedi, mida nimetatakse Barnard b. See eksoplaneet asub vaid kuue valgusaasta kaugusel Maast ja tiirleb ümber Barnardi tähte. Uuringud viidi läbi suure teleskoobi abil, mis asub Tšiilis, ja tulemused avaldati ajakirjas Astronomy and Astrophysics.

Barnard b on umbes poole väiksem kui Veenus ja teeb tiiru ümber tähe vaid veidi enam kui kolme Maa päeva jooksul. Uurijad on tuvastanud ka kolm võimalikku teist planeedi kandidaati, mis võivad samuti Barnardi tähe ümber tiirelda. See täht on kõige lähemal meie päikesesüsteemile asuv üksik täht, kuid seni ei olnud olnud tõestatud, et selle ümber leiduks planeete.

Kuid kuigi Barnard b on üks väheseid planeete, mille mass on väiksem kui Maa oma, asub ta oma tähele liiga lähedal, et sellel saaks eksisteerida vedel vesi. Temperatuur planeedi pinnal on ligikaudu 125 kraadi Celsiuse järgi, mis muudab selle elamiskõlbmatuks. Astronoomid jätkavad siiski otsinguid ja loodavad leida planeete, mis asuksid elamiskõlblikes tsoonides.