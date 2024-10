„Sinna on kokku veetud kogu venelaste sõjatehnika.“ Kuhu lööb Ukraina jaoks rindel järgmisena välk sisse?

Vene armee jätkab Donbassis edasiliikumist, vallutades järk-järgult väikseid, kuid üha rohkem asustatud piirkondi. Kui seni said Ukraina väed endale aeglast taganemist lubada, siis nüüd on nende jaoks kujunenud ähvardav olukord korraga mitmel suunal.

Vuhledari linn tuli eile maha jätta. Sellel kohal on suur strateegiline tähtsus. See asub mäe otsas ja kahe rinde ristumiskohas – itta jääb Donetski oblast ja lõunasse Zaporižžja. Vuhledarist 18 km idas asub raudtee, mida mööda saab Vene armee liigutada vägesid ja tehnikat edasi lõunasse. Nüüd, kui Vuhledar pole Ukraina võimu all, on venelastel selleks roheline tuli, sest Ukraina suurtükid ei valva enam raudteed.