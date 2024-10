Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro – kõrgeima taseme fotograafia ja šokeerivad tehisintellekti vigurid

Lipulaeva lähedal

2019. aastal esitles Xiaomi esimest T-sarja telefoni Mi 9T. Sellest ajast alates on T-sarja mudelid ilmunud igal aastal. T-sarja on nimetatud vahepealseks, mis jääb Xiaomi keskmise ja kõrgeima klassi telefonide vahele. Ent selline kirjeldus, eriti kui rääkida uusimatest telefonidest Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro, ei ole enam täpne, sest see loob kujutluse, et kõik lipulaeva omadused on paremad. See ei ole nii – mõne omaduse poolest on Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro lipulaevast koguni etemad (disain, ekraan, ööfotograafia võimalused) või vähemasti ei jää alla (põhikaamera). T-sarja mudelid ei ole lipulaeva lihtsam versioon – siin on kasutusele võetud palju täiustusi, mida teistel Xiaomi telefonidel ei ole. Lipulaevaga võrreldes võib öelda, et T-sarja eesmärk on pakkuda parima kvaliteedi kasutuskogemust taskukohasema hinnaga. Olles varem testinud Xiaomi 14 ja nüüd mõlemat viimast mudelit (Xiaomi 14T ja Xiaomi 14T Pro), võin öelda, et need on lipulaevale väga lähedal.

Xiaomi 14T telefonide esteetika

Xiaomi 14T sari on avanud täiesti uue disainikontseptsiooni, millele Xiaomi on andnud üpris kõlava nime Titan. Seda kontseptsiooni illustreerib kõige paremini Xiaomi 14T Pro metallikarva mudel. Kui võtate selle uue telefoni kätte, näete kohe, kui palju tähelepanu on pööratud detailidele: neljakandiline kaameraüksus sulandub orgaaniliselt kokku telefoni tagaküljega, õhukesel metallraamil on dekoratiivsed sisselõiked, toitenupul on täkkeline tekstuur ja ümarate servadega tagakülge katab väga õhuke klaasikiht. Telefoni raam on valmistatud spetsiaalsest alumiiniumisulamist, mis on tootja sõnul kaks korda tugevam kui varasematel mudelitel. Seadmel on hea massitasakaal – seda on mugav käes hoida. Xiaomi 14T Pro on saadaval halli titaani, sinise titaani ja musta titaani värvitoonis (toonidele on sellised nimetused andnud tootja). Xiaomi 14T mudel on saadaval neljas värvitoonis: lisaks juba mainitud kolmele värvile on valikus laimitoon – selle telefoni tagumine külg on valmistatud naha tekstuuriga kolmekihilisest patenditud materjalist. Xiaomi 14T telefonil on veidi teistsuguse kujuga tagakülg: sellel on sirged servad.