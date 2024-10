KUULA | Olukorrast digiriigis: Kas praktikaprogrammid suudavad lahendada tööjõupuuduse IT-sektoris?

Eesti paistab maailmas silma digiriigina, ent meie IT-sektor seisab samal ajal silmitsi tõsiste väljakutsetega, eelkõige tööjõupuudusega. IT-spetsialiste on alati puudu ning ettevõtted konkureerivad omavahel talentide pärast. Samas kuuleme üha sagedamini, et noored IT-tudengid ei leia erialaseid praktikavõimalusi, rääkimata töökohast pärast kooli lõpetamist. Kas see vastab tõele ja millest selline paradoks?