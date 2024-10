Kümnendite pikkune müsteerium on lahendatud: teadlased tegid selgeks, miks Siberis maa sees on sügavad augud

Siberi müstilised kraatrid, mis leiti 2014. aastal Jamali poolsaarelt, on teadlaste sõnul seotud kliimamuutuste ja metaani vabanemisega. Need kraatrid, mille sügavus ulatub kuni 50 meetrini, tekivad pinnase temperatuuri tõusu tõttu, mis põhjustab sügaval maapinnas rõhu muutusi ning viib metaani väljapaiskumiseni.

Uuringud on näidanud, et lihtne jää sulamine ei selgita kraatrite teket. Uurijad usuvad, et piirkonna eripärane geoloogia koos kliimamuutuste tagajärgedega loob spetsiifilised tingimused, mis käivitavad metaani vabanemise plahvatuslikud protsessid. Teadlaste sõnul on selle nähtuse taga osmoos, kus vedelikud liiguvad, et tasakaalustada lahustunud ainete kontsentratsiooni.