Lenovo allkirjastab küber- ja taristujulgeolekuagentuuri tõotuse „Secure by Design“

Audrius Klimaitis, Lenovo Baltikumi juht: „Küberturvalisus on väga keerukas teema ja tavakasutajal on üsna raske aru saada, veel enam hinnata, millised seadmed on turvalised. Mõnikord ei ole selleks isegi piisavalt ressursse. Selliste algatustega liitudes annavad tarnijad avalikult teavet selle kohta, mida nad teatud valdkondades teevad ja milliste väljakutsetega nad silmitsi seisavad. Samuti arutatakse avalikult, kuidas neid väljakutseid lahendada. Selline seotus annab tarbijatele kindlustunde, et nende tarnijad pühendavad pidevalt oma tähelepanu ja ressursse sellele, et tagada oma toodetes uusimad turvalahendused.“

Lenovo on 68 esimese ettevõtte seas, kes on võtnud endale kohustuse täita tõotust „Secure by Design“ („Turvaline disain“). See teeb Lenovost ühe vähestest sülearvutite, serverite ja nutitelefonide tootjatest, kes on võtnud kohustuse disainida tooteid, millesse on sisse ehitatud suurem turvalisus.