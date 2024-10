„Iisrael hävitab Iraani tuumaobjektid, sadamad ja rafineerimistehased.“ Milliseks võib kujuneda Lähis-Idas küdeva suure sõja käik?

Iisraeli kaitsejõud teatasid, et Iraanist tulistati rakette Iisraeli suunas. Kogu Iisraelis anti õhurünnaku häire. Iisraeli päevalehe Yedioth Ahronot andmetel lasti Iisraeli suunas välja 100 ballistilist ja tiibraketti. ABC News kirjutab allikatele viidates, et Iisraeli sõjaväelased ootavad kokku 240-250 raketti, mis lasti välja kolme Iisraeli õhuväebaasi ja Mossadi peakorteri pihta. Mõni tund varem kirjutas Axios Valge Maja kõrgele ametnikule viidates, et Iraan võib lähiajal rünnata Iisraeli.