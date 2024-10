FOTO | NASA marsikulgur on sattunud punasel planeedil ebamugavasse olukorda

NASA marsikulgur Curiosity, mis uurib Gale’i kraatrit alates 2012. aastast, on saanud kahjustusi oma alumiiniumratastele, kuid jätkab seni veel oma teed. Uued pildid näitasid, et mõned ratastest on tõsiselt kahjustatud, sealhulgas parempoolne keskmine ratas, milles on suur auk. Curiosity on sel viisil läbinud juba üle 30 km, taludes raskeid maastikuolusid.

NASA insenerid selgitasid, et rattakahjustused on tegelikult kogunenud mitme aasta jooksul, ja on välja töötanud erinevaid strateegiaid, et pikendada rataste eluiga. Näiteks uurivad nad hoolikalt kulguri teid, vältides keerulisi alasid, ja vähendades ratastele langevat koormust. Rataste seisukorda kontrollitakse ka kasutades selleks robotkätt.

Curiosity töötab hädadele vaatamata jätkuvalt tõhusalt, kogudes pinnaseanalüüse ja otsides Marsilt vee jälgi. NASA-le on see omakorda andnud uusi ideid, kuidas parandada järgmiste kulgurite rataste disaini, mis on vaja teha suuremad ja tugevamad, et vältida Curiosity probleeme.

Mida kujutab endast Curiosity?

Curiosity mõõtmed on 1,0 x 2,7 x 2,2 meetrit ja see kaalub ligi 900 kilogrammi. See on varustatud 10 teadusinstrumendiga, sealhulgas laseriga, mis aitab analüüsida kivimite koostist. Curiosity kasutab energia tootmiseks radioaktiivset isotoopi Pluutonium-238. See tähendab, et kulgur suudab töötada ka siis, kui Marsil on talv või päikesevalgus on vähene, tagades pikaajalise töövõime. Curiosity edastab oma andmed Maale läbi Marsi orbiidil olevate satelliitide, nagu Mars Reconnaissance Orbiter. See võimaldab tal anda Maale edasi suure hulga teaduslikku teavet, sealhulgas pilte ja analüüse, mis aitavad teadlastel paremini mõista Marsi keskkonda ja ajalugu.