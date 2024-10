Mägi võttis dopingut: teadlased selgitasid välja, kuidas Džomolungmal õnnestus nii kõrgeks kasvada

Uued teadusuuringud viitavad, et Džomolungma, tuntud ka kui Mount Everest, on oma 8849 meetri kõrguse tipuni „kasvanud“ osaliselt tänu geoloogilisele „piraatlusele“, sest Arun’i jõgi on võtnud ära vett oma naaberjõelt Kosilt. Kui jõgi kannab rohkem setet ja erosiooni tõttu eemaldab maapinda, võib see põhjustada maapinna tõusu, mis tõukab ümbritsevat maapinda ülespoole. Teadlased arvavad, et see protsess lisas Džomolungma kõrgusele 15 kuni 50 meetrit ning mägi jätkab kasvamist umbes 0,53 mm aastas.