Värskendust saab teha kahte moodi ning see sõltub sellest, kuidas autol seni läinud on. Kui müük ei suju, siis otsitakse kõiki võimalusi, et välimust maksimaalselt muuta. Kui aga algne mudel on osutunud edukaks, siis püütakse välimus jätta võimalikult samaks ning üksnes ajakohastada kasutusel olevaid tehnoloogiaid. Octavia puhul on ilmselgelt tegu viimase variandiga.