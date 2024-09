EKSPERT EETRIS | Maarja Tinn: Kas ebavõrdsus tippjuhtide värbamisel saab alguse haridussüsteemist?

Tallinna Ülikooli vestlussaates „Ekspert eetris“ on arutluse all tippjuhid ning sooline ebavõrdsus. Külas on Praxise analüütik ja Tallinna Ülikooli lektor Maarja Tinn.

Praxise uuring „Tippjuhiks saamise teed: mehed juhtuvad juhiks, naised juhivad end juhiks“ analüüsib, kuidas Eestis saavad mehed ja naised tippjuhtideks ning millised on soolised erinevused nende teekondades. Uuringust selgub, et meestel on tihti lihtsam juhiks saada, sageli juhuse kaudu ja ilma ametlike konkurssideta, samas kui naised peavad läbima keerulisema ja mitmeastmelise kandideerimisprotsessi. Naisjuhtidele esitatakse sageli kõrgemaid ootusi, sh koduste kohustuste täitmisel, mis muudab nende töö- ja eraelu ühildamise keerulisemaks.

Uuring rõhutab, et naised peavad oma juhtimisoskusi ja pädevust pidevalt tõestama, samas kui meestel sellist survet ei ole. Naiste võimalused tippjuhtideks saada on rohkem seotud ametlike konkursside ja mentorite toetusega, mehed saavad tugineda oma sotsiaalsetele võrgustikele ja juhusele. Lisaks tõi uuring esile, et naised peavad sageli tegelema soospetsiifiliste stereotüüpide ja kahtlustega oma pädevuse osas, mis meessoost juhtidel tavaliselt puuduvad. Praxise loodud tippjuhtide uuringust selgub, et mehed juhtuvad juhiks ja naised juhivad end juhiks.

Saates on arutelu all, milline mõju võib tuleviku juhtide kujundamisel olla õpetajatel ja kaasõpilastel. Uuringust ilmnes tõsiasi, et haridus on eeldus naisjuhtidele, aga boonus meesjuhtidele. Saates tuuakse välja näiteid nii sellest kui ka sotsiaalsete võrgustike olulisusest.

Saatejuht on Tallinna Ülikooli nüüdismeedia magister Melissa Mariel Korjus.

Sarja teisi selle aasta saateid saab vaadata siit.