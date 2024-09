VIDEO | Lõpuks ometi: SpaceX Crew Dragon jõudis rahvusvahelisse kosmosejaama astronaute päästma!

NASA teatas, et SpaceX-i kosmoselaev Crew Dragon toimetas rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) kaks astronauti: vene kosmonaudi Aleksandr Gorbunovi ja NASA astronaudi Nick Haig. Kuigi Crew Dragon on tavaliselt mõeldud neljale astronautidele, oli see lend eriline, sest kaks kohta olid reserveeritud Sunita Williamsile ja Barry Wilmorile.