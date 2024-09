Mari Uusküla ja Karmel Naudre: tõlkija ja näitleja – mis on ühist neil esmapilgul erinevatel ametitel?

Tõlkijate ja näitlejate ühised omadused ja oskused

Aga mismoodi nad on siis sarnased? Nimelt tekib tõlkijal ärevus tõlkeraskustega tõttu – saadakse aru tähendusest lähtekeeles, kuid ei osata mõtet sihtkeeles sama hästi sõnastada. Sarnane olukord võib tekkida näitlejal, kes küll mõistab tegelast, kuid ei suuda enda psühhofüüsist veel sellele tasemele viia, mida ta ette kujutab. Sellisel puhul aitab hariduse omandamine, sest mõlemate ametite esindajate oskusi on võimalik lihvida õppides ja kogemuse kaudu. Kui tõlkijad peavad oma töös olulisimaks keeletunnetust, siis näitlejatele on omakorda oluline keha-, tajude- ja ruumitunnetus. Mõlema ameti esindajad peavad olema oma elukutse suhtes kirglikud, samuti tundma oma tööriistakasti, mida õpetatakse neile vastavatel kursustel ülikoolis. Oluline on emakeele valdamine, sest ka näitlejad kasutavad enda väljendamiseks ju sõnu. Lisaks on olulised uudishimu, orienteeritus detailidele ja vastutustunne, täpsus ning hea distsipliin. Seega on näitlejal ja tõlkijal nii mõndagi ühist - muuhulgas ka omadused ja oskused. Kui kõik need kokku lugeda, võime loota, et lähiajal masin tõlkija tööd siiski üle ei võta – vähemalt seni, kuni masin ise ei mõtle ega tunneta.