FORTE UKRAINAS | Delta – ukrainlaste digitaalne imerelv, mis on hävitanud kõige enam vaenlasi

Ukrainlaste käsutuses on relv, mida vaenlane ei näe ega kuule. Kui Ukraina sõjaväelane peaks kodumaad kaitstes langema, siis võib vaenlane näha vaid mobiili ekraanil selle nime. Delta on keskkond, mida Ukraina kaitseministeerium on aastaid arendanud ja ilma milleta ei möödu täna enam mitte ükski sõjaline operatsioon võitluses agressori vastu.