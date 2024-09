Ukraina avastas Starlinki alla lastud Venemaa droonist

Ukraina õhutõrje tulistas teisipäeva ja kolmapäeva vahelisel ööl õhurünnakute käigus alla Starlinkiga varustatud ründedrooni Shahed-136, vahendas Ukraina väljaanne Defense Express. Kolmapäeva varahommikul teatas Ukraina õhujõud, et nad on kinni pidanud 28 32-st Venemaa Kurski ja Krasnodari oblastist välja lastud Shahedi droonist.

Kiiev on lahinguvälja sidepidamiseks ja Ukraina suure droonipargi kontrollimiseks tuginenud suuresti Starlinki internetiühendusele.

Ukraina sõjaväeluure teatas ühtlasi veebruaris, et Venemaa väed kasutavad Starlinki terminale mööda rindejoont, osutades konkreetselt Venemaa 83. eraldi õhurünnaku brigaadile, mis tegutses tol ajal Ida-Ukraina Donetski piirkonnas.

Ukraina sõjaväeluureagentuuri pressiesindaja Andrii Jusov ütles toona Ukraina meediale, et Venemaa Starlinki kasutamine on muutumas süsteemseks.

Starlink kuulub ettevõtja Elon Muski kosmosefirmale SpaceX, mida käitab ja mis moodustab suure osa aktiivsetest satelliitidest. Musk on ägedalt eitanud, et Starlinki Venemaale müüdaks. SpaceX ütles selle aasta alguses, et ei tee mingit äri Venemaa valitsuse või selle sõjaväega.

„Starlink ei ole Venemaal aktiivne, mis tähendab, et teenus ei tööta selles riigis,“ ütles ettevõte oma avalduses. „SpaceX ei ole kunagi Venemaal Starlinki müünud ega turundanud, samuti ei ole me Venemaal asuvatesse kohtadesse seadmeid tarninud. Kui Venemaa kauplused väidavad, et nad müüvad Starlinki teenust selles riigis, siis nad petavad oma kliente.“

„Kui SpaceX saab teada, et Starlinki terminali kasutab sanktsioneeritud või volitamata osapool, uurime väidet ja võtame meetmeid, et terminal deaktiveerida, kui see leiab kinnitust,“ lisas ettevõte.

Kremli pressiesindaja ütles veebruaris, et Starlink „ei ole meie juures sertifitseeritud süsteem“ ja seetõttu ei saa seda mingil viisil ametlikult kasutada.