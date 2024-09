ERIVÄELASE JUTUD | Kuldar Väärsi: töötades koos Ukraina sõduritega saame pidevalt tagasisidet, mis päris lahinguväljal oluline on

Praeguse Milrem Robiticsi tegevjuhi ja asutaja taust on hoopis transpordisektoris, kuni tuli mõte hakata tegutsema kaitsevaldkonnas. „Kõik sai alguse sellest, et bussifirma SEBE tõi Tallinna-Tartu liinile täistunnibussid. Uued bussid tähendasid, et riskide maandamiseks viisime me busside remondi Scaniasse, meie töökojad jäid tühjaks, ja me pidime otsustama, kas need kinni panna või leida alternatiivne tegevus. Samal ajal otsis Eesti Kaistevägi koostööpartnerit, kes võiks remontida-hooldada Pasi-soomukeid. Pingutasime kõvasti ja võitsime selle hanke,“ selgitas Väärsi.