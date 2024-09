ASTRONOOM VASTAB | Kas eestlased saavad öötaevas ajaloolist komeedilendu jälgida palja silmaga?

Põhjapoolkeral elavatel inimestel on lootust näha komeeti C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Mõnede spetsialistide sõnul eksisteerib ka võimalus, et heledat komeeti on võimalik näha palja silmaga. Samas on komeedi heledust raske prognoosida.