Volvo 90/90: kaks esmaesitlust ja palju uudiseid

Suurima uudispommi lõhkas kohe avaettekandel Volvo tegevjuht Jim Rowan. Tutvustades uusi XC90 ja EX90, mainis ta nagu muuseas moka otsast, et Volvo Cars loobub oma senisest eesmärgist toota alates 2030. aastast ainult täiselektrilisi autosid. Eesmärke, mida ümber vaadata, oli teisigi, kuid see läks kohe viraalseks.

Uus tähtaeg on 10 aastat hilisem ning lähima kümnendi jooksul on üle 90% Volvodest kas täiselektrilised või pistikhübriidid ning ainult kuni 10% poolhübriidid (Volvo statistikas ei ole viimased „elektrifitseeritud“ autod). See muudatus tulenes Rowani sõnul nõudluse vähenemisest elektrisõidukite järgi ning avaliku laadimistaristu loomisega seotud väljakutsetest.