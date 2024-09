3600 aasta vanuseid muumiaid katnud salapärane aine osutus maailma vanimaks juustuks

Teadlased avastasid algselt salapärase materjali, mis oli määritud mitmele muumiale, kes maeti Loode-Hiina Tarimi naftaväljadel asuvale Xiaohe kalmistule, umbes kaks aastakümmet tagasi. Nüüd on DNA testidega välja selgitatud, et salapärane kleepuv aine oli keefirijuust ehk probiootiline pehme juust, ning et selle valmistamisel kasutati lehma- ja kitsejuustu, selgub ajakirjas Cell avaldatud uuringust .

Juust sisaldas mitut liiki baktereid ja seeni, sealhulgas baktereid Lactobacillus kefiranofaciens ja Pichia kudriavzevii, mida mõlemat leidub keefiris. Need on „sümbiootilised kultuurid“, mis koosnevad bakterite ja pärmi segust, mis kääritavad piima juustuks, sarnaselt „juuretisega“. Teadlased tegid ka kindlaks, et juust on sarnane sellega, mida näiteks tänapäeval Tiibetis süüakse. Bakterite geene sekveneerides suutsid teadlased jälgida, kuidas probiootilised bakterid on viimase 3600 aasta jooksul arenenud, seisis nende selgituses.