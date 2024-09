Teadlased punuvad kunstlikke ämblikuvõrke, mis aitaksid ravida kroonilisi haavu

Teadlased on loonud kunstliku ämblikusiidi, millest saab nende sõnul teha väga tugevaid sidemeid krooniliste haavade raviks. Sellised sidemed töötasid välja Hiina Nanjingi tehnikaülikooli teadlased, vahendab The Independent.

Ajalehe teatel on siidisidemeid tänu 3D-printimisele lihtne toota ning need on ka piisavalt stabiilsed, et parandada teatud haiguste ravi. Täpsemalt katsetas töörühm uuringus uusi sidemeid degeneratiivse liigesehaigusega ja diabeedist põhjustatud krooniliste haavadega hiirtel ning need haavad paranesid kiiremini kui tavaliste sidemete kasutamisel.

The Independent meenutas, et ämblikuvõrke on haavade ravimiseks kasutatud juba Vana-Roomast saadik, kuid nende kasutamine meditsiinis ei ole laialdaselt otstarbekas. Aarhusi ülikooli professori Trine Bilde sõnul on ämbliksiidi alati imetletud ja sellel on oma staatus. „See on üks neist müütidest, mis näib olevat „kinnistunud“ pigem „uskumuste“ kui tugeva empiirilise toe kaudu,“ märkis professor.