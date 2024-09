Märgatud kosmoses: Maast möödus kummaline lumememme-kujuline asteroid

NASA tehtud pildiseeria näitas, et paar päeva tagasi Maast mööda lennanud suur asteroid kujutas endast tegelikult kahte kosmosekivi, mis olid kokku „kleepunud“ ja moodustasid lumememmekujulise objekti. Staadionisuurune kivi, mis kannab nime 2024 ON, möödus Maast umbes miljoni kilomeetri kaugusel, mis on umbes 2,6 korda rohkem kui Kuu ja Maa vaheline kaugus, kirjutab Independent.

Asteroidide hoiatussüsteem märkas seda alles juulis, kui see oli tõeliselt tohutu suurusega – umbes 300-meetrise läbimõõduga, mille poolest see on suurem kui 99% ükski teine ​​Maalähedane objekt.

Teadlased märkisid, et lumememmekujuline kosmosekivi on tõenäoliselt teatud tüüpi asteroid, mida nimetatakse „kontaktbinaarseks“, millel on kaks ümarat osa, mida eraldab „kael“, kus üks kahest osast on teisest umbes 50% suurem. Tõenäoliselt tekkis see siis, kui kaks kosmosekivi jõudsid sajandeid tagasi üksteisele nii lähedale, et nende gravitatsioonijõud sidus need kokku. Kuigi see klassifitseeriti potentsiaalselt ohtlikuks, ei kujutanud see Maast möödalennul mingit ohtu.