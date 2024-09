Itaalias tulid ootamatult pärast vihma välja 2000 aasta vanused mündid

Arheoloogide sõnul leiti Pantelleria saarel Santa Teresa akropoli ja San Marco väljakaevamiste käigus umbes 27 münti. Arheoloogide järgi hakkasid mündid maa sees nähtavale ilmuma pärast tugevaid vihmasid, mis pinna märjaks kastsid. Ülejäänu leiti väljakaevamiste käigus ühe kivirahnu alt. Eksperdid ütlesid, et avastus annab ülevaate tollasest kaubandusest ja peegeldab ka poliitilisi suhteid, mis iseloomustasid Vahemerd Rooma vabariigi ajastul. Teadlaste arvates peideti aare neil aastatel sagedase piraatide rünnaku ajal. Aga peale ohu möödumist jäid need välja võtmata. Arheoloog Schaefer Tübingeni ülikoolist märkis, et neil aastatel tegutses Vahemerel Pompeius Suure juhitud Rooma laevastik, mis hävitas Rooma senati toona muljetavaldavad piraadilaevastikud.