FOTO | Erineb kõigest varem nähtust: Marsilt leiti kummaline „sebrakivi“

Selle kuu alguses jäädvustas kulgur pilte must-valgetriibulisest kivist, kasutades kõrgele masti otsa paigaldatud kaamerat. NASA teadlased said ülesvõtted kätte 13. septembril, pärast seda, kui Perseverance oli agentuuri teatel juba piirkonnast lahkunud. Kivil, mille teadlased on nimetanud „Freya lossiks“, on tekstuur, mida pole kunagi varem kohatud. NASA hinnangul viisid selle kivi tekkeni tard- või moondeprotsessid. Esimesed on seotud magma kristalliseerumisega ja teised tähendavad seda, et koostis muutub kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu tulemusel.

„Freya lossi“ läbimõõt on kõigest umbes 20 sentimeetrit. „Sebrakivi“ erineb selle all olevast aluspõhjast, mis viitab sellel, et see pärineb kusagilt mujalt. Üks võimalus on, et kivi võis alla veereda kraatri kõrgemast osast.