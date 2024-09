KUULA | „Istmesoojenduse“ 207. osa: tollitariifi kehtestamine muudab Hiina autod... odavamaks?

Kütusehinnad on viimase aja madalaimad - sellega on seotud nii USA keskpank ja intressimäärad, Hiina langev nõudlus ning aeglustuv tootmine.

Nädala põhiteema on Hiina-Euroopa kaubandussõja arengud. Vahepeal on toimunud palju lobitööd ja keele kõrva ajamist, et mitmeid EL-i liikmesriike Hiinas toodetud autodele tollitariifide kehtestamise vastu häälestada. Lähiajal selgub, kas lisanduvad tariifid vahemikus 7,8-35,3% tulevad. Eesti on teatavasti selle poolt.