Esimest korda 80 000 aasta jooksul saab heledat komeeti vaadelda ka ilma teleskoobita

Astronoomidel on suured lootused, et komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) on sel nädalal neljal järjestikusel hommikul nähtav tund enne päikesetõusu. Täiendavad võimalused palja silmaga komeedi lendu jälgida võivad tulla kaoktoobri keskel.

C/2023 A3 heledus peaks saavutama haripunkti reedel, 27. septembril, kui see jõuab periheeli, Päikesele lähimasse punkti oma hinnanguliselt 80 000-aastasel orbiidil. Põhjapoolkeral elavad taevavaatlejad näevad komeeti mõne kraadi kõrgusel ida-kagu horisondist umbes 30 minutit enne päikesetõusu reedest, 27. septembrist kuni kolmapäevani, 2. oktoobrini, vahendab LiveScience.

Ideaalsed hommikud selle jälgimiseks on pühapäev, 29. september ja esmaspäev, 30. september, mil C/2023 A3-ga liitub õrnalt kahanev poolkuu.

Kuigi C/2023 A3 võib olla palja silmaga nähtav, võivad komeedid olla heitlikud ja nende käitumist on raske ennustada, mistõttu võib olla mõistlik omada head tähevaatlusbinoklit või väikest teleskoopi, et nähtavust parandada.

Olenemata sellest, kuidas komeeti vaadelda, peaks näha olema selle tolmust ja jääst koosnev saba, mis Päikesele lähenedes veidi sulab. Kui heledaks see muutub, on teadmata, kuigi mõned astronoomid ennustavad, et see võib olla sama hele kui 20 heledaimat tähte öötaevas.

30. septembriks on C/2023 A3 põhjapoolsetel laiuskraadidel elavate inimeste jaoks koiduvalgusesse kadunud, kuid kõik ekvaatori lähedal elavad inimesed saavad C/2023 A3 näha kuni 2. oktoobrini. Pärast seda kuupäeva kaob komeet päikesevalgusesse ja ilmub põhjapoolkera öötaevasse laupäeva, 12. oktoobri paiku, mil see asub Maale lähimas punktis. Seejärel liigub see läänehorisondi lähedale. Pärast seda kaob C/2023 A3 järk-järgult meie vaateväljast.