Teadlased avastasid Mehhikost partnokk-dinosauruse, kellel oli tohutusuur „nospel“

Kuigi osaline kolju koosneb ainult dinosauruse koonust, on see koljuosa kasulik liikidevaheliste erinevuste tuvastamiseks, nii nagu linnu nokk võib rääkida palju linnu kui terviku kohta. Dinosauruse koonu terav nurk oli võtmetähtsusega C. lipani eristamisel teistest liikidest. Teadlased avastasid ka selged hambataolised eendid, mis ulatusid välja suulaest, mida eelmises analüüsis esile ei tõstetud. Need oletused võivad tähendada, et C. lipani oli spetsialiseerunud sitkete taimede, näiteks palmide söömisele, mis õitsesid hiliskriidi perioodi troopilistes tingimustes, mil suure ninaga dinosaurus elas. Partnokk-dinosaurused rändasid Mehhiko metsades ajal, mil meretase oli kõrgem ja temperatuur soojem kui praegu. Need saurused olid umbes kaheksa meetrit pikad ehk kahe sõiduauto suurused.