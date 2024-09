Aigar Vaigu kutsub noori teadusvõistlusele: oluline on uudishimu ja sihikindlus

Saatejuht ja füüsik Aigar Vaigu sõnul on „Rakett69“ võistlus, mis toob kokku noored üle terve Eesti, andes kõigile võimaluse särada ja oma teadushuvi avastada. „Võistlus ei ole loodud ainult eliitkoolide õpilastele, vaid igaühele, kellel on huvi teaduse ja tehnika vastu. Meie eesmärk on näidata, et iga noor võib olla edukas,“ ütleb Vaigu.

Vaigu sõnul on võistlusel osalenud palju õpilasi, kes ei tulnud suurtest linnadest ega tuntud koolidest, kuid paistsid silma oma nutikuse, leidlikkuse ja töötahtega. „5. hooaja võitis Karl Reinkubjas, kes on lõpetanud Rakvere gümnaasiumi, ning möödunud hooajal oli võistlustules Kai Urb Lihula Gümnaasiumist - need on vaid mõned näited paljudest. Samuti on meil olnud mitmeid edukaid osalejaid kutsekoolidest, kes on oma praktiliste oskustega suutnud nii mõnegi teoreetilisema kooli õpilast üllatada,“ toob Vaigu esile. „Näiteks 7. hooajal jõudis finaali Tartu Kutsehariduskeskuse õppur Gert Lees, kel jäid peavõidust puudu vaid mõned sekundid.“

15. hooaja eel julgustavad korraldajad kandideerima nii poisse kui tüdrukuid, nii suurtest kui väikestest koolidest. „Teadus ei tunne geograafilisi ega soolisi piire. Oleme näinud igal hooajal, kuidas erineva taustaga noored toovad endaga kaasa unikaalseid oskusi ja vaatenurki. Üks meie eesmärke on ka tüdrukuid veelgi enam teaduse juurde tuua, sest senised hooajad on näidanud, et nad on poistega võrdselt võimekad,“ räägib Vaigu. Tüdrukute tehnoloogiakool HK Unicorn Squad on ka sel hooajal pannud välja eriauhinna parimale tüdrukule, kes pälvib 6000 eurot.

„Oleme igal aastal saanud kinnitust, et oluline on uudishimu, sihikindlus ja valmisolek väljakutsetega silmitsi seista. See, kust keegi pärit on või milline on tema kool, ei määra edu – määravaks saavad võistleja pühendumus ja loovus,“ rõhutab Vaigu.