Arheoloogid tegid kindlaks Vana-Egiptuses armastatud lauamängu üllatava kodupaiga

Vana-Egiptuse populaarne lauamäng „hagijad ja šaakalid“ pärineb tõenäoliselt Edela-Aasiast, selgub uuest uuringust, mis annab uusi teadmisi inimeste vahelise suhtluse kohta, mida mängud 4000 aastat tagasi hõlbustasid. Arheoloogid on tänapäeva Aserbaidžaani erinevatest kohtadest avastanud mängu kujutavaid koopamaalingud, mis pärinevad umbes 2000. aastast eKr, mis viitab selle varasele levikule piirkonna karjakasvatajate seas, kirjutab The Independent. Sellest perioodist pärineb ka vanim leitud mängulaud - see saadi Egiptuse ametniku hauast, kes suri millalgi aastatel 2064–1952 eKr. Praeguseks on leitud 70 mängulauda Egiptuse, Levanti, Mesopotaamia, Iraani ja Anatoolia piirkonnast ning tõendid viitavad sellele, et seda mängiti laialdaselt erinevates maades selle esimestest päevadest peale.