KUULA | Olukorrast digiriigis: noorem-tarkvaraarendajaks saab õppida ka poole aastaga

Tänapäeva tehnoloogiapõhises ja uudsetest terminitest pakatavas maailmas on paslik kõigepealt üldse selgitada, mida digitaalse kirjaoskuse mõiste endas hõlmab. „Lihtsalt öelduna tähendab see võimet tulla toime üha digikesksemas maailmas, jäädes ise selle protsessi käigus terveks ja kasutades erinevaid seadmeid selliselt, et need oma eesmärki võimalikult hästi täidaksid,“ sõnastab Sprenk.

Kuigi mitmed oskused, näiteks infootsing internetist ja hangitud info kvaliteedi hindamine, arenevad aja jooksul ka omal käel tegutsedes, pakutakse riigi toel erinevaid tasuta programme ja täiendõppekoolitusi, et inimesed saaksid selliseid kompetentse arendada. „Viimased kaheksa aastat on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eest vedanud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavat programmi „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“, mille raames on koos erasektori partnerite ja ülikoolidega ellu kutsutud üle 40 projekti ning millest on osa saanud üle 13 000 eestimaalase. Ühe näitena sellistest projektidest võib esile tuua programmi „Vali IT!“, mis võimaldas 500-l ilma varasema IT-hariduseta eestlasel omandada poole aasta jooksul piisavad teadmised ja oskused, et alustada tööd noorem-tarkvaraarendajana,“ räägib Sprenk.