KUULA | Iduettevõtja Herty Tammo: keegi ei pääse vigade tegemisest

Juttu tuleb ka Eesti idumaastiku loomisest ning Tammo panusest sellesse, nii isiklikul kui üldise keskkonna tasandil. Mis omadused peavad olema sellel inimesel, kes suudab ehitada iduettevõtte? „Eestlased on olnud üle kesmise edukad, sest nad on jonnakad ja ei anna alla,“ ütleb ta ja lisab, et meeskonnas peavad olema siiski üksteist täiendavad inimesed. Olulised on tema hinnangul nii kogemused, aga ka see, et inimesed omavahel kokku sobiks. Mitte keegi ei pääse vigade tegemisest ja neid ei maksa karta, leiab ta.