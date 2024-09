SEB pangakaarte valmistatakse nüüd Poola maisist – aga on see ikka keskkonnahoidlik?

Enam kui viis aastat tagasi tegid pangas suvepraktikal olnud noored ettepaneku hakata pangakaarte tegema bioplastikust. Pilootprojektiks sai SEB noortekaart ning esmalt taheti veenduda, kas need on sama vastupidavad kui naftast tehtud kaardid.

„Täna võime öelda, et me pole näinud mingit kvaliteedivahet tavalisel plastikul ja bioplastikul,“ ütles SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

Forte täpsustavale küsimusele vastates ütles Koplimäe, et täna väljastatavad kaardid on 84 protsendi ulatuses valmistatud söödamaisi ülejääkidest ja valmivad need Poolas. See, mis ained moodustavad ülejäänud 16 protsenti, pole meil esialgu õnnestunud välja selgitada.