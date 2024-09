Teadlased leidsid viisi töödelda plasti täielikult gaasiks

Mõndade plastide lagunemine prügilates võib võtta aastakümneid. Kõige hullemad neist on polüpropüleen, mida kasutatakse näiteks toidupakendites ja kaitserauas, ning polüetüleen, mida leidub kilekottides, pudelites, mänguasjades ja isegi mullas.

Polüpropüleeni ja polüetüleeni saab ringlusse võtta, kuid see protsess võib olla keeruline ja tekitab sageli suures koguses kasvuhoonegaasi metaani. Mõlemad on polüolefiinid, mis tekivad peamiselt fossiilsetest kütustest saadud toorainete etüleeni ja propüleeni polümeriseerimisel. Polüolefiinide sidemeid on raske lõhkuda.

Nüüd on California Ülikooli Berkeley teadlased välja töötanud nende polümeeride ringlussevõtu meetodi, milles kasutatakse katalüsaatoreid, mis murravad kergesti nende sidemeid, muutes need propüleeniks ja isobutüleeniks. Neid gaase saab seejärel taaskasutada uuteks plastmassideks.

„Kuna polüpropüleen ja polüetüleen on segajäätmete voos kõige raskemini ja kallimalt eraldatavad plastid, on väga oluline, et [ringlussevõtu] protsess kehtiks mõlema polüolefiini suhtes,“ ütles uurimisrühm hiljuti ajakirjas Science avaldatud uuringus.

Meeskonna kasutatavas protsessis kasutatakse katalüsaatorit, et lagundada olefiinpolümeeri ahelad väikesteks molekulideks. Polüetüleeni ja polüpropüleeni sidemed on keemilistele reaktsioonidele väga vastupidavad, sest mõlemal neist polüolefiinidest on pikad ahelad.

Kuigi samad teadlased olid isomeerivat etenolüüsi ka varem proovinud, olid varasemad katalüsaatorid kallid metallid, mis ei püsinud piisavalt kaua puhtad, et kogu plastmassi gaasiks muuta. Naatriumi kasutamine alumiiniumoksiidil, millele järgnes volframoksiid ränidioksiidil, osutus palju ökonoomsemaks ja tõhusamaks, kuigi reaktsiooniks vajalikud kõrged temperatuurid suurendasid veidi kulusid.