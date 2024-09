Teadlased püüdsid kinni kõige vanema ja kaugema signaali kosmosest

Kiired raadiopursked (FRB-d) on intensiivsed raadiolainete pursked, mis kestavad vaid millisekundeid. FRB-de päritolu kohta on mitmeid hüpoteese, sealhulgas võimalus, et need tekivad neutrontähtedest, magnetaridest või teistest äärmuslikest astrofüüsikalistest objektidest. Need avastati algselt 2007. aastal.

Astronoomid kasutasid Austraalia ruutkilomeetri skaalajaama (ASKAP), et FRB-d uurida ja selle päritolu tuvastada. Töörühm leidis ka galaktikaallika, kasutades Euroopa Lõunaobservatooriumi teleskoopi, avastades, et see on vanem ja kaugemal kui ükski teine seni leitud FRB allikas.

Väljaandes Science avaldatud uuringu läbi viinud teadlased avastasid FRB ja lokaliseerisid selle allika galaktikasse, mille punanihe on umbes 1, määrates selle vanuseks 8 miljardit aastat. Võrdlusena toimus Suur Pauk umbes 13,8 miljardit aastat tagasi.

Ligi 50 FRB algupära on tuvastatud ja umbes pooled neist avastati ASKAPi teleskoobi abil. Vaatamata nende tohutute pursete tundmatutele põhjustele on üks asi kindel: FRB-d on kosmoses tavalised sündmused.

FRB-d võivad ühtlasi aidata mõista tumeainet. Tumeaine ehk varjatud aine, mida ei ole näha, kuid mida on tunda tema raskusjõu tõttu, arvatakse moodustavat umbes 83% universumis leiduvast ainest. FRB-d suudavad „näha“ elektrone ja mõõta olemasolevat ainet.

Lisaks universumi struktuuri kaardistamisele võivad FRB-d suunata meid universumi sisemise toimimise põhiküsimustesse, lähendades meid kosmilistele jõududele ja sündmustele, mis kujundavad meie kosmost.