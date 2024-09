Cards Against Humanity esitas SpaceX-i vastu 15 miljoni dollarise hagi

Texase föderaalkohtusse esitatud hagi kohaselt hakkas Muski raketifirma viimase kuue kuu jooksul CAH maad ilma loata kasutama. Kaardimängufirma sõnul muutis SpaceX varem puutumatu maatüki ja täitis selle kruusa, traktorite ja kosmoseprahiga.

Kõik algas sellest, kui CAH 2017. aastal USA-Mehhiko piiri ääres maa ostis. See oli osa ühisrahastatud ettevõtmisest, et protestida tollase presidendi Donald Trumpi plaane ehitada kahe riigi vahele müür. CAH väidab, et on sellest ajast saati maa eest hoolt kandnud ning seadnud sinna läbipääsukeelumärgi.

SpaceX ostis hiljem kõrvalasuva maalapi ning hakkas väidetavalt kasutama CAH maad. Kaardimängufirma sõnul ei olnud nad selleks luba küsinud ega pöördunud CAH poole, et olukorda selgitada ega vabandada. Kosmosefirma andis siiski CAH-le 12-tunnise ultimaatumi, et nõustuda nende ostupakkumisega, mis oli vähem kui pool selle reaalsest väärtusest. Kõnealune maa on umbes aakri suurune, mis vastab 4000 ruutmeetrile.

Vastuseks ultimaatumile esitas CAH SpaceXi vastu 15 miljoni dollari suuruse hagi oma vara rikkumise ja kahjustamise eest. CAH ütles, et kui nad kohtus edu saavutavad, jagavad nad tulu 150 000 fänniga, kes aitasid algselt 2017. aastal maad osta. Ettevõte lõi veebilehe, kus inimesed saavad registreeruda, et saada kuni 150 dollarit võimalikust 15 miljoni dollari suurusest väljamaksest, kui nende kohtuvaidlus peaks õnnestuma.

Cards Against Humanity kirjutab oma kaasusega seotud veebilehel, et aktsepteerib kompensatsioonina ka Twitterit.